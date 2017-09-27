Среда, 27 Сентября 2017 16:08

АрмИнфо.Противоречивость заявлений президента и главы МИД Армении объясняется отсутствием четкой стратегии, политики разрешения Арцахской проблемы. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

18 сентября глава МИД Армении Эдвард Налбандян на форуме Армения-Диаспора в качестве возможных территориальных уступок обозначил территории, "при передаче которых не возникнет угроза безопасности Арцаха и не будет поставлена под опасность окончательное урегулирование конфликта".

20 сентября, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Армении Серж Саргсян заявив, что решение карабахской проблемы опирается на право самоопределения народов, подчеркнул, что любой вариант урегулирования конфликта не может предполагать более низкий статус Республики Арцах, чем существующий.

"Крайне важно, в данном контексте, в каком качестве Ереван принимает, озвученные Налбандяном международные предложения - темы для обсуждений или все-таки основы переговоров. Взамен на что армянская сторона согласилась сдать территории, если Баку отказывается признать право самоопределения арцахцев, отказываясь признавать даже промежуточный статус Арцаха.

По оценкам аналитика, Налбандяну следует объяснить о чем Ереван сегодня ведет с Баку переговоры, если последний оказывается даже обсуждать вопрос статуса Арцаха. Объяснить к чему он озвучивает готовность Армении к уступкам в условиях отказа Азербайджана идти на уступки встречные, как это предусматривают обновленные мадридские принципы.

"Международное сообщество от Армении в вопросе Арцаха, в условиях отсутствия признания Баку проблемы промежуточного статуса, сегодня не требует практически ничего. А глава МИД, озвучивая готовность Армении к уступкам, объясняет умалчивание остальных подробностей угрозой прекращения переговоров. Именно данное умалчивание дает обществу повод подозревать власти в обсуждении односторонней сдачи Азербайджану территорий под прессом россиян", - подытожил директор АЦСНИ.