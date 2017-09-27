Среда, 27 Сентября 2017 14:24

АрмИнфо. В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце стартовали юбилейные мероприятия, приуроченные 130-летию выдающегося востоковеда, учредителя-президента Академии наук Армении, директора Эрмитажа Иосифа (Овсепа) Орбели, организованные МПА СНГ.

В мероприятии приняли участие и выступили заместитель председателя Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Алексей Сергеев. Вице-спикер НС в своей речи, в частности, отметил: "Иосиф Орбели был не только гением в области науки или востоковедения, но и великим гражданином. Как в годы Геноцида армян он спас культурные ценности столицы Багратидской Армении Ани от уничтожения турецким правительством, так и в годы Великой Отечественной войны остался в Ленинграде и организовал защиту Эрмитажа и эвакуацию музейных экспонатов. В 1946 г. Орбели на Нюрнбергском процессе вскрыл варварскую сущность фашизма. Действительно, Иосиф Орбели - один из символов обороны Ленинграда, преодоления блокады и победы цивилизации над фашизмом".

В рамках юбилейных мероприятий к 130-летию Орбели организована также выставка, на которой с научным докладом выступит известный российский востоковед Ю.Пиотровский.