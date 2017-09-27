Среда, 27 Сентября 2017 14:21

АрмИнфо."С 29 сентября в Ереване стартует "Неделя немецкого", которая пройдет под девизом "Три страны - один язык".

Данная программа подготовлена совместными усилиями посольств Германии и Швейцарии, а также консульства Австрии, сообщил 27 сентября на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Армении Матиас Кислер.

Как отметил посол, данное мероприятие проводится второй год подряд. За одну неделю планируется провести 19 мероприятий, которые начнутся с 29 сентября открытием выставки. Мероприятия заканчиваются 6-го сентября заключительным концертом "Piano Battle meets orchestra" , который пройдет в Большом концертном зале Филармонии имени Арама Хачатуряна.

Кислер заметил, что, несмотря на тот факт, что немецкий язык уступает английскому в плане распространенности, он является международным языком. Немецкий является государственным языком в самой Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейне, отметил дипломат. В Армении, по его словам, немецким языком свободно владеют 30 тысяч человек.

Представляя программу мероприятий, посол Кислер отметил, что она будет весьма интересной и насыщенной. В рамках Недели немецкого языка пройдут выставки, концерты, семинары, показы фильмов.

В свою очередь посол Швейцарии в Армении Лукас Гассер отметил, что в ряде мероприятий, которые организует посольство Швейцарии, основной акцент будет поставлен на ознакомление армянской общественности с германоязычной литературой. Посол выразил надежду на то, что мероприятие пройдет с успехом и станет ежегодным.