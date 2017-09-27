Среда, 27 Сентября 2017 11:59

АрмИнфо.Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует встречу сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана на полях 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении генсека, обнародованном его пресс- секретарем Стефаном Дюжариком.

В заявлении также подчеркивается, что генсек содействует усилиям посредников в направлении снижения напряжения и возобновления переговорного процесса. Генсек также выражает надежду на то, что запланированная на уровне президентов Армении и Азербайджана встреча будет способствовать повышению уровня доверия между сторонами конфликта и проявлению политической воли в направлении мирного разрешения проблемы на основе взаимных уступок вокруг ключевых вопросов.