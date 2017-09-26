Вторник, 26 Сентября 2017 18:11

АрмИнфо. Конечно, все страны региона против создания независимого Курдистана - Иран, Ирак, Турция и Сирия находятся по соседству, и на территории каждой из них проживает много курдов, поэтому они опасаются экспорта волны курдской независимости на свою территорию, но создание независимого Ираского Курдистана уже необратимый процесс. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил депутат Национального Собрания Армении от курдского меньшинства Князь Гасанов.

Он выразил уверенность в том, что у независимого Курдистана установятся дипломатические и дружеские отношения с Арменией. "Еще во времена Саддама Хусейна многие армяне отправлялись в Ирак и защищали курдов в период гражданской войны. Один из них сейчас избран депутатом Северного Курдистана", - отметил Гасанов, подчеркнув, что правительство Армении всегда открыто для новых отношений с государствами региона.

Говоря о том, какое воздействие будет иметь создание независимого Курдистана на процесс самоопределения наций, Гасанов заметил: <Если международное сообщество признает независимый Курдистан, это неизбежно приведет к активизации процесса международного признания Арцаха", - заключил Гасанов.