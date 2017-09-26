Вторник, 26 Сентября 2017 17:05

АрмИнфо.Евросоюз не хочет играть в геополитические игры. Об этом на конференции <Перспективы Восточного партнерства> заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски.

<Мы не можем принять ту реальность, при которой какая-то часть региона становится территорией чьего-либо абсолютного влияния. Мы не хотим возвратиться к нулевой точке с нашими партнерами. Мы не хотим играть в игры>,- заявил он.

При этом посол заверил, что после Брюссельского саммита, на котором планируется подписание договора между ЕС и Арменией о глубоком и всеобъемлющем партнерстве, для республики обозначатся положительные тенденции.

Тем не менее, посол замечает, что после горького опыта прошлого саммита изменились настроения как у инициаторов партнерства, так и у партнеров. <Сегодня совсем другой уровень ожиданий и претензий>,- отметил он, добавив, что в целом небольшие ожидания и от самой программы <Восточное партнерство>. По его словам, основная цель <Восточного партнерства> стабилизация экономик стран-партнеров.

Что касается процесса либерализации визового режима между Арменией и ЕС, то посол заметил, что после подписания договора между сторонами и после того, как <Армения хорошо сделает свою домашнюю работу>, этот день настанет.

Он также выразил озабоченность тем фактом, что сами страны <Восточного партнерства> очень вяло взаимодействуют между собой.

В свою очередь, глава Центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян отметил, что между армянским обществом и политическими силами развивается диссонанс настроений. По его словам, проведенный недавно возглавляемым им Центром опрос показал, что большинство армянского общества свои взоры оборачивает на Европу, меж тем, лишь 5% политических сил республики имеет прозападную ориентацию. <То есть политические силы республики не отражают настроение и взгляды общества, а поэтому и не могут вести за собой массы>,- резюмировал он.