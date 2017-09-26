Вторник, 26 Сентября 2017 16:47

АрмИнфо.Изменения в Иракском Курдистане, старт которым положил референдум о независимости, делает сопровождаемое эффектом домино усиление курдского фактора в Иране, пожалуй, самой большой угрозой для Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедры иранистики ЕГУ, востоковед Вардан Восканян.

"В конечном счете, это усиление может докатиться до северной иранской провинции Атрпатакан. И угроза развития тюркоязычного сепаратистского движения у наших южных границ из интересов Армении явно не исходит. В целом же, многослойный и многовекторный процесс вокруг иракских курдов заключает в себе для Армении, как вызовы, так и возможности. И Еревану следует, руководствуясь исключительно собственными интересами, по возможности без эмоций оценить как вероятные риски, так и возможности", - подчеркнул эксперт.

По предварительным данным, за независимость региона от Ирака на референдуме 25 сентября проголосовало более 95% населения Иракского Курдистана. Согласно официальному представителю Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширвана Зарари, в голосовании приняли участие 3 млн 305 тыс. 925 человек. Окончательные результаты референдума будут обнародованы в течение 72 часов после окончания голосования.

"Оставаться безучастными к борьбе курдов за независимость мы, учитывая целый ряд обстоятельств, не можем. Очевидно, что угроза безопасности севера Ирана может сказаться на Армении крайне негативно, поскольку выход к Ирану для нас жизненно важен. Думаю, что совпадение наших интересов с интересами любого другого государства приведет к развитию процессов в русле более благоприятном для Армении", - подчеркнул он.

В числе положительных для Армении тенденций востоковед спрогнозировал разрушение незримого, но, на его взгляд, вероятного союза Эрдоган-Барзани, при помощи которого Анкара пытается стать на Ближнем Востоке доминантом.

Восканян также считает, что дополнительные курдские проблемы Анкары, потребуют дополнительных ресурсов в направлении недопущения, обусловленного началом процесса создания курдской государственности на территории соседнего Ирака, усиления курдского фактора в самой Турции.