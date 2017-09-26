Вторник, 26 Сентября 2017 16:46

АрмИнфо. За последние месяцы в политической повестке Армении появились новые, опасные тренды, подвергающие сомнению целесообразность использования языков межнационального общения с соседями, отвергающие стратегических союзников, активизировалась также антироссийская и антиевразийская пропаганда. Об этом в ходе конференции, посвященной западному влиянию на политические процессы в Армении заявил историк, член Евразийского экспертного клуба Аваг Арутюнян.

Среди искусственно навязанных и оттого еще более опасных тем, появившихся в армянской повестке, докладчик также отметил отказ от наднациональных структур, обеспечивающих экономическую стабильность и благоприятные условия для развития РА, выявление, озвучивание и предложение решений о якобы существующих противоречий между разными структурами и личностями во власти, а также дилетантскую и враждебную оценку армянскому языку. "Фальсифицируются исторические реалии советского прошлого, искажаются факты с искажением содержания документов тех времен, представляются односторонние, предвзятые и бездоказательные оценки деятельности государственных и партийных деятелей, принижается и очерняется их огромный вклад для Армении и всего армянства, осуществляются попытки отождествления деятельности и целей армянских деятелей советских времен с младотурками, циничным образом забывая, что в период правления младотурков, в следствие геноцида в Западной Армении почти не осталось армян, а в советские годы население Армении с 700 тысяч выросло до 3 миллионов 700 тысяч",- заявил он.

Очевидно, подчеркнул он, что проводится пропаганда с помощью дезинформации в СМИ, ослабление роли стран, военно- политических и экономических союзов, обеспечивающих физическую и духовную безопасность граждан РА, разжигание ненависти к этим странам и народам, обслуживая геополитические интересы других стран, геополитических центров и международных структур, а как следствие для национальной безопасности Армении - обслуживание государственных и национальных интересов Турции и Азербайджана. <Разжигание антироссийских и антиевразийских настроений, в первую очередь, имеет конечно антиармянскую направленность, подрывает духовные, военно­политические и геополитические интересы армянства ",- резюмировал Арутюнян.