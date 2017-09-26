Вторник, 26 Сентября 2017 16:46

АрмИнфо. "Глобальное потепление способствовало тому, что во всем мире этим летом бушевали пожары, не миновала сия участь и Армению. Мы должны активно заняться профилактикой пожаров и смягчением климата - создавать побольше зеленых территорий, снизить уровень выбросов углекислого газа", - об этом заявил 26 сентября на пресс-конференции министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

Минасян также отметил, что очень важно понять, что именно повлияло на пожар в заповеднике "Хосровский лес" климатические условия или человеческий фактор. По данному делу ведется следствие. Минасян также решительно опроверг возможность того, что пожар является результатом эксплуатации рудников.

По его словам, в результате пожара сгорело 2200 га территории. <Наибольший вред был причинен зарослям можжевельника, который очень тяжело восстанавливается. А вот флора пострадала меньше ", - заявил министр.

Также он отметил, что большой проблемой являлся факт отсутствия связи на территории заповедника и компания "Вива сел - МТС" обещала оказать содействие и снабдить сотрудников заповедника всеми необходимыми средствами коммуникации.