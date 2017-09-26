Вторник, 26 Сентября 2017 16:45

АрмИнфо.Состоявшийся 25 сентября референдум к незамедлительному провозглашению независимости Иракского Курдистана не приведет. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедры иранистики ЕГУ, востоковед Вардан Восканян.

По предварительным данным, за независимость региона от Ирака на референдуме 25 сентября проголосовало более 95% населения Иракского Курдистана. Согласно официальному представителю Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширвана Зарари, в голосовании приняли участие 3 млн 305 тыс. 925 человек. Окончательные результаты референдума будут обнародованы в течение 72 часов после окончания голосования.

"Понятно, что правительство Курдистана будет планировать свои дальнейшие действия, исходя от итогов плебисцита, однако, лидер автономии Масуд Барзани уже анонсировал переговорный процесс о независимости, который может продлиться более двух лет. И для успешного доведения этого процесса до конца курдским властям было крайне необходимо заручиться народной поддержкой", - отметил он.

По оценкам востоковеда, Эрбиль сейчас старается использовать итоги референдума, чтобы добиться от Багдада больших привилегий. А также провозгласить независимость на севере Ирака, иными словами, на территориях, расположенных за признанными границами внутрииракского Курдистана, где находится, к примеру, Киркук с его огромными запасами нефти и 50% запасов иракского газа.

Восканян подчеркнул, что референдум поддержал лишь Израиль, в то время, как ни одна другая страна видеть Курдистан независимым явно не желает. По его оценкам, на фоне дипломатичности соседнего Ирана, еще более подчеркивается жесткая позиция Турции, уже использующей устами Эрдогана угрозы и предупреждений.

"Учитывая негативную реакцию США и стран Западной Европы, очевидно, что курдская проблема отношениями Багдада и Эрбиля явно не ограничивается, затрагивая интересы многих игроков. Очень важно, что Вашингтон выступает против независимости Курдистана, поддерживая при этом курдов в Сирии, которые, по сути, являются крылом Рабочей партии Курдистана, считающейся в США террористической. Таким образом, Курдистан сегодня в эпицентре столкновения интересов многих держав, что выходит далеко за пределы отношений иракских курдов с арабами", - подытожил Восканян