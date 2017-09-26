Вторник, 26 Сентября 2017 16:44

АрмИнфо.С 15 сентября попуски воды из озера Севан с 15 сентября были прекращены, и в ближайшей перспективе никакой необходимости в новых попусках нет. Об этом на пресс-конференции 26 сентября заявил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

Также он отметил, что в этом году уровень воды в озере был на 3 сантиметра ниже, чем в прошлом году, но это следствие слишком высокого уровня испарений, которые были связанны с жаркой погодой и министерство надеется, что в ходе осадков установится необходимый уровень воды. "Мы также ведем активную борьбу с браконьерством рыбы и раков в озере Севан", - подчеркнул министр Минасян.

Подводя итоги деятельности Министерства за период своего пребывания на посту министра охраны природы, Минасян заявил, что основной акцент был поставлен на борьбу с коррупцией и заключение новых контрактов с зарубежными партнерами. По его словам, Министерство также активизировало работу со СМИ и общественными организациями.