Вторник, 26 Сентября 2017 16:43

АрмИнфо. <Мы имеем дело с состоявшимся государством, имеющим боеспособную армию и эффективную власть>,- такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян, который в качестве наблюдателя находится в Иракском Курдистане, где накануне прошел референдум о независимости.

По его словам, плебисцит был организован на должном уровне. <Сотни людей, несмотря на жару, стояли на участках, дожидаясь своей очереди для голосования, однако никакой давки или напряженности зафиксировано не было>, - рассказал Саркисян.

Также Саркисян сообщил, что в ходе встреч с руководством курдской автономии последние неоднократно заявляли, что не пойдут на конфронтацию с Багдадом и не намерены приспускать иракские флаги сразу же после референдума. <Руководство курдской автономии действует весьма сдержанно и взвешенно с тем, чтобы процесс получения независимости был созвучен всем международным нормам>,- отметил он, подчеркнув, что Эрбиль мало беспокоит нервная реакция соседей на процессы, происходящие в стране. <Они готовы с оружием в руках отстоять свою независимость, имея для этого достаточно мощную армию, сумевшую очистить территорию от террористов ИГ>, - сказал лидер Демпартии.

Касаясь происходящих в Курдистане процессов и их влияния на ситуацию в регионе, и, в частности, карабахский конфликт, лидер ДПА отметил, что Ереван должен тщательно отслеживать и анализировать ситуацию с тем, чтобы осознать, как эти процессы в выгодой для себя использовать в карабахском урегулировании. <Мы должны понять, как можно использовать курдский референдум в качестве прецедента для международного признания независимости Нагорно-Карабахской Республики (НКР)>,- резюмировал он.

Отметим, что в качестве наблюдателей на референдуме присутствовали делегации из порядка 60 стран. В плебисците приняли участие 3 млн 305 тыс. 925 человек. Об этом заявили местные власти автономного региона. Всего правом голоса обладает более 5,2 млн жителей Иракского Курдистана. Несмотря на то, что официальные итоги референдума будут обнародованы лишь через 72 часа, тем не менее, предварительный подсчет голосов показал, что большинство участников референдума высказались за создание независимой курдской государственности. Тем не менее, Ирак и Турция уже успели в резкой форме выразить свое недовольство процессами в регионе, подчеркнув, что не примут результаты референдума, если они будут положительными. В свою очередь, лидер иракских курдов Массуд Барзани заявил, что не намерен идти на конфронтацию с соседями и хочет решить проблемы на переговорной основе.