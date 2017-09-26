Вторник, 26 Сентября 2017 16:42

АрмИнфо.Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор центра стратегических исследований "Ашхар" (Степанакерт) эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Рачья Арзуманян.

По предварительным данным, за независимость региона от Ирака на референдуме 25 сентября проголосовало более 95% населения Иракского Курдистана. Согласно официальному представителю Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширвана Зарари, в голосовании приняли участие 3 млн 305 тыс. 925 человек. Окончательные результаты референдума будут обнародованы в течение 72 часов после окончания голосования.

"Утверждая о невозможности упоминать о курдах как о народе, поскольку речь идет о десятках племен, в академических кругах, безусловно, правы. Однако, в качестве геополитического проекта Курдистан имеет весьма неплохие перспективы. В рамках этого проекта вначале появится Курдистан и, соответственно, курдская нация. А уже потом этот фрейм начнет наполняться реальным содержанием и смыслом. Иными словами, как народ и нация курды появятся лишь после появления курдского государства", - отметил он.

Отмечая, что в истории так бывало не раз, аналитик указывает на становление различных арабских наций, указывая в качестве наиболее яркого и успешного примера такого рода в последние века на Российскую империю и СССР, к примеру, создавших Азербайджан. Так, азербайджанский народ начал формироваться из автохтонных тюркских племен лишь после появления геополитического проекта "Азербайджан". По его словам, более или менее этот процесс оформился, получив отражение в Конституции СССР 1936 года, где впервые появляется термин "азербайджанский народ".

"Конечно, процесс пока не завершен, у азербайджанцев большие проблемы с идентичностью. В поисках корней национальной идентичности их шатает от Парфии и Кавказской Албании до пантюркизма и турок. Тем не менее, подобный процесс вполне может повториться и в Курдистане. Особенно если будут хорошие проектировщики, а они есть. Кстати, это не Россия, которая имела хорошие шансы принять участие в такой игре", - подытожил Арзуманян.