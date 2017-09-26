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 Вторник, 26 Сентября 2017 16:42
Давид Степанян

Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться

Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться

АрмИнфо.Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор центра стратегических исследований "Ашхар" (Степанакерт) эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Рачья Арзуманян.

По предварительным данным, за независимость региона от Ирака на референдуме 25 сентября проголосовало более 95% населения Иракского Курдистана. Согласно официальному представителю Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширвана Зарари, в голосовании приняли участие 3 млн 305 тыс. 925 человек. Окончательные результаты референдума будут обнародованы в течение 72 часов после окончания голосования.

"Утверждая о невозможности упоминать о курдах как о народе, поскольку речь идет о десятках племен, в академических кругах, безусловно, правы. Однако, в качестве геополитического проекта Курдистан имеет весьма неплохие перспективы. В рамках этого проекта вначале появится Курдистан и, соответственно, курдская нация. А уже потом этот фрейм начнет наполняться реальным содержанием и смыслом. Иными словами, как народ и нация курды появятся лишь после появления курдского государства", - отметил он.

Отмечая, что в истории так бывало не раз, аналитик указывает на становление различных арабских наций, указывая в качестве наиболее яркого и успешного примера такого рода в последние века на Российскую империю и СССР, к примеру, создавших Азербайджан.  Так, азербайджанский народ начал формироваться из автохтонных тюркских племен лишь после появления геополитического проекта "Азербайджан". По его словам, более или менее этот процесс оформился, получив отражение в Конституции СССР 1936 года, где впервые появляется термин "азербайджанский народ".

"Конечно, процесс пока не завершен, у азербайджанцев большие проблемы с идентичностью. В поисках корней национальной идентичности их шатает от Парфии и Кавказской Албании до пантюркизма и турок. Тем не менее, подобный процесс вполне может повториться и в Курдистане. Особенно если будут хорошие проектировщики, а они есть. Кстати, это не Россия, которая имела хорошие шансы принять участие в такой игре", - подытожил Арзуманян.

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