Вторник, 26 Сентября 2017 16:40

АрмИнфо. Политические отношения, а тем более сотрудничество между Арменией и Иракским Курдистаном невозможны по определению, - убежден президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По предварительным данным, за независимость региона от Ирака на референдуме 25 сентября проголосовало более 95% населения Иракского Курдистана. Согласно официальному представителю Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширвана Зарари, в голосовании приняли участие 3 млн 305 тыс. 925 человек. Окончательные результаты референдума будут обнародованы в течение 72 часов после окончания голосования.

"Референдум в Иракском Курдистане по понятным причинам, конечно же, вызвал определенное воодушевление в Армении, особенно с подачи СМИ. Подобных поводов способных воодушевить армянское общественное мнение на моей памяти хватает. В этом свете, Армению можно смело сравнивать с эмоциональными израильтянами, также воодушевляемыми израильскими СМИ по поводу и без", - отметил он.

Востоковед убежден, что подобные воодушевления обычно ни к чему реальному не приводят. Учитывая же не самую лучшую общую историю курдов и армян, у последних не должно быть никаких иллюзий по поводу сотрудничества с Иракским Курдистаном. Иными словами, проведение референдума, по его прогнозам, на степень развития отношений Армении с Ираком или Иракским Курдистаном не повлияют абсолютно никак.

Большая часть высказавшихся по вопросу референдума в Курдистане мировых лидеров отнеслась к данному шагу Эрбиля негативно. Поддержку оказал лишь Израиль. Франция заняла нейтральную позицию.