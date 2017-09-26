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 Вторник, 26 Сентября 2017 14:26
Татевик Шагунян

Армянские эксперты заявляют об опасности общественных организаций, финансируемых западными фондами

Армянские эксперты заявляют об опасности общественных организаций, финансируемых западными фондами

АрмИнфо.Сегодняшние геополитические реалии характеризуются логикой мирового однополярного управления со стороны США, стремящейся к более жесткому мировому господству. Такое мнение на конференции, посвященной западному влиянию на политические процессы в Армении, заявил координатор инициативы "За восстановление суверенитета" Гайк Нагапетян.

По словам эксперта, США в основном экспортируют свою доминанту в страны развивающейся демократии посредством фонда Сороса, финансируя различные <антигосударственные> проекты под прикрытием демократических реформ.

Он напомнил, что в ряде стран, в той же России деятельность организаций, финансируемых Фондом Сороса ограничивается. Далее он привел список армянских организаций, которые финансируются Фондом Сороса и, по определению эксперта, разворачивают <антинародную> деятельность. Среди них несколько организаций, возглавляемых журналистами и известными правозащитниками, которые, согласно приведенным данным, получили от фонда от $150 тысяч до $700 тысяч.

Именно с подачи этих организаций, заверил эксперт, правительству и парламенту РА представлены законопроекты, направленные на юридическое закрепление прав лиц с <извращенным образом жизни> во всех сферах общественной жизни. Этими законопроектами являются законопроект <О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергнувшихся семейному насилию> и <Против дискриминации>.  Следующее направление, которое обслуживают часть этих организаций, по словам Нагапетяна, антироссийская, антиевразийская пропаганда и создание в стране очагов нестабильности.  Резюмируя свою речь, об выразил обеспокоенность по поводу того, что со стороны подобных организаций заметно увеличивается давление на Правительство и Национальное собрание РА с целью заставить их выступить с законодательной инициативой и принять законы "О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергнувшихся семейному насилию" и "Против дискриминации", а так же подписать и ратифицировать Стамбульскую конвенцию "О предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием".

В свою очередь, руководитель информационно- аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян заметил, что подобные организации осуществляют в Армении свою деятельность по трем основным направлениям: с помощью сайтов, социальных сетей, уличных мероприятий, фильмов, обсуждений.

По словам Айвазяна, опасность состоит в том, что действуя в общественном поле многие организации и политические движения, финансируемые фондом Сорос, в нужный момент могут быть использованы для дестабилизации внутриполитической обстановки в стране и направить ее в нужное заказчику русло.

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