Вторник, 26 Сентября 2017 14:26

АрмИнфо.Сегодняшние геополитические реалии характеризуются логикой мирового однополярного управления со стороны США, стремящейся к более жесткому мировому господству. Такое мнение на конференции, посвященной западному влиянию на политические процессы в Армении, заявил координатор инициативы "За восстановление суверенитета" Гайк Нагапетян.

По словам эксперта, США в основном экспортируют свою доминанту в страны развивающейся демократии посредством фонда Сороса, финансируя различные <антигосударственные> проекты под прикрытием демократических реформ.

Он напомнил, что в ряде стран, в той же России деятельность организаций, финансируемых Фондом Сороса ограничивается. Далее он привел список армянских организаций, которые финансируются Фондом Сороса и, по определению эксперта, разворачивают <антинародную> деятельность. Среди них несколько организаций, возглавляемых журналистами и известными правозащитниками, которые, согласно приведенным данным, получили от фонда от $150 тысяч до $700 тысяч.

Именно с подачи этих организаций, заверил эксперт, правительству и парламенту РА представлены законопроекты, направленные на юридическое закрепление прав лиц с <извращенным образом жизни> во всех сферах общественной жизни. Этими законопроектами являются законопроект <О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергнувшихся семейному насилию> и <Против дискриминации>. Следующее направление, которое обслуживают часть этих организаций, по словам Нагапетяна, антироссийская, антиевразийская пропаганда и создание в стране очагов нестабильности. Резюмируя свою речь, об выразил обеспокоенность по поводу того, что со стороны подобных организаций заметно увеличивается давление на Правительство и Национальное собрание РА с целью заставить их выступить с законодательной инициативой и принять законы "О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергнувшихся семейному насилию" и "Против дискриминации", а так же подписать и ратифицировать Стамбульскую конвенцию "О предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием".

В свою очередь, руководитель информационно- аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян заметил, что подобные организации осуществляют в Армении свою деятельность по трем основным направлениям: с помощью сайтов, социальных сетей, уличных мероприятий, фильмов, обсуждений.

По словам Айвазяна, опасность состоит в том, что действуя в общественном поле многие организации и политические движения, финансируемые фондом Сорос, в нужный момент могут быть использованы для дестабилизации внутриполитической обстановки в стране и направить ее в нужное заказчику русло.