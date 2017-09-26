Вторник, 26 Сентября 2017 14:11

АрмИнфо.Армянская ассамблея Америки приветствует итоги референдума по созданию независимого Иракского Курдистана.

Как говорится в заявлении ААА, поступившем в АрмИнфо, курдский народ имеет полное право на самоопределение и создание собственной государственности.

Отметим, что накануне прошел референдум по созданию Иракского Курдистана. Несмотря на то, что официальные итоги референдума будут обнародованы лишь через 72 часа, тем не менее, предварительный подсчет голосов показал, что большинство участников референдума высказались за создание независимой курдской государственности. Тем не менее, Ирак и Турция уже успели в резкой форме выразить свое недовольство процессами в регионе, подчеркнув, что не примут результаты референдума, если они будут положительными. В свою очередь, лидер иракских курдов Массуд Барзани заявил, что не намерен идти на конфронтацию с соседями и хочет решить проблемы на переговорной основе.