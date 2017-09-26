Вторник, 26 Сентября 2017 14:09

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян и члены руководимой им парламентской делегации в Тбилиси встретились с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Президент Грузии, говоря о грузино-армянских дипломатических отношениях, отметил явный прогресс отношений между двумя странами за 25 лет и заметил, что Грузия всегда готова к обсуждению с Арменией любого вопроса, максимальному развитию взаимоотношений во всех областях. Президент удовлетворен существующим между законодательными органами РА и Грузии сотрудничеством в сфере парламентской дипломатии. Обратившись к НК-проблеме, он, выразив душевную боль за армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнул: "Ясно одно: для нас, малых народов, подобные конфликты могут быть губительны. Мы молимся за мир в регионе".

В свою очередь, Ара Баблоян, коснувшись урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, Председатель НС А.Баблоян, в частности, отметил: "Армения высоко ценит роль Грузии в вопросах региональной безопасности Южного Кавказа и ожидает взвешенной позиции Грузии в процессе урегулирования НК-проблемы. В нашем представлении мирное урегулирование НК- конфликта не имеет альтернативы. НК-проблема, являясь проблемой прав человека, может быть разрешена только посредством свободного самоопределения народа Арцаха". Глава парламента Армении подчеркнул, что развязанная Азербайджаном гонка вооружений - серьезная угроза для всех стран региона.

Глава НС, представляя направления парламентской работы, в частности, отметил, что в законодательном органе сформирована группа дружбы Армения - Грузия во главе с вице- спикером НС, нацеленная на активную и разностороннюю деятельность. Спикер отметил, что парламент готов в рамках своих полномочий сделать все возможное для еще большего углубления армяно-грузинских отношений.

В тот же день делегация НС РА во главе с Председателем НС А.Баблояном встретилась с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым. -0