Вторник, 26 Сентября 2017 12:56

АрмИнфо. При содействии Благотворительного Фонда "Степан Гишян" после капитального ремонта свои двери для юных 150 спортсменов из 9 приграничных общин вновь открыла Ноемберянская спортивная школа. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка ACBA-Credit Agricole, усилиями Ноемберянской областной администрации была отремонтирована крыша спортшколы, обновлены окна, выполнены внутренние отделочные работы.

В отремонтированной спортшколе воспитанники смогут научиться играть в баскетбол, волейбол, бадминтон, а дети с ограниченными возможностями будут посещать кружки по шахматам и шашкам.

"В текущем году Фонду представлено 130 программ. Перед нами стоял достаточно сложный выбор, поскольку заявок поступило очень много и все программы были весьма интересные. Из отобранных 4-х программ одна уже полностью реализована. При отборе данной программы важный момент заключался в совместном содействии Фонда и областной администрации ремонту спортшколы, причем желание и готовность областной администрации администрации принять участие в реализации программы стало дополнительным преимуществом. Уверен, что спортшкола принесет большую пользу молодежи общины как с точки зрения здорового образа жизни, так и в плане организации досуга", - заявила директор Фонда "Степан Гишян" Анна Гишян, добавив, что до конца 2017 года Фонд подытожит еще три грантовые программы.

Отметим, что Благотворительный Фонд "Степан Гишян" создан Банком ACBA-Credit Agricole, французской банковской группой Credit Agricole, Национальной Федерацией Credit Agricole и семьей Степана Гишяна. Фонд создан в память генерального директора Банка ACBA-Credit Agricole Степана Гишяна, занимающего эту должность с момента основания банка.

Степан Гишян скоропостижно скончался в марте 2014 года.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ). Банк среди лидеров по охвату филиальной сети и по числу региональных филиалов. Банк традиционно лидирует по сельхозкредитованию, но при этом активно финансирует и другие секторы экономики, числясь в лидерах и по розничному кредитованию.