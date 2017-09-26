Вторник, 26 Сентября 2017 12:29

АрмИнфо. Армению на международном конкурсе Seedstars World в Швейцарии будет представлять старт-ап Chessify, который в ереванском туре был признан победителем. Второе и третье места в ереванском туре заняли компании Inapptics и Breedge.

Главным партнером ереванского тура конкурса Seedstars выступил VivaCell-MTS, а cеребряным партнером - Америабанк. Содействие организации этого тура оказали также посольство Швейцарии в РА, Центр инновационных решений и технологий, и представительство компании Microsoft в Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, старт-ап Chessify продемонстрировал на конкурсе авторское приложение, которое дает возможность сфотографировать на телефон задачу из книги, оцифровать и работать над этим перемещая игровые фигуры и визуально более легко представить дальнейшие шаги. В настоящее время это приложение имеет более 100 тыс скачиваний. На международном конкурсе старт-ап Chessify, помимо возможности продемонстрировать свой продукт потенциальным инвесторам и партнерам, будет бороться в глобальном финале за главный приз - $1 млн инвестиций.

Отметим, что Seedstars World - крупнейший в мире конкурс технологических стартапов на развивающихся рынках. Глобальный финал проходит в Швейцарии, в котором участвуют лучшие старт-апы из 80 стран мира, победившие в местных турах этого конкурса.