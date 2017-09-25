Понедельник, 25 Сентября 2017 17:38

АрмИнфо.Пограничное управление ФСБ РФ в Армении подтвердило информацию об обнаружении нарушителя армяно-турецкой границы.

В сообщении погрануправления, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: <В минувшие выходные на участке Арташатского пограничного отряда, в районе населённого пункта Ерасх, военнослужащими отряда задержан неизвестный, незаконно пересекший армяно-турецкую границу. С целью преодоления сигнализационного комплекса злоумышленник пытался использовать специально оборудованный лаз для мелких диких животных. В ходе задержания нарушитель границы сопротивления не оказал. При личном досмотре, документов удостоверяющих личность и запрещённых предметов при нём не обнаружено. Со слов нарушителя он является гражданином Исламской Республики Иран, 1985 г.р. В настоящий момент Служба Национальной Безопасности в отношении задержанного проводит комплекс проверочных мероприятий. За прошедшую неделю это второй случай задержания нарушителей на участке Арташатского пограничного отряда Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения>.