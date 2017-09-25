Понедельник, 25 Сентября 2017 17:37

АрмИнфо.Политика Минобразования и науки Армении нацелена на создание в стране мощных инженерно-технических кластеров, а также кластеров в сфере естественных наук. Об этом заявил министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

В данной сфере, по его словам, Армении нужна поддержка соответствующих центров РФ. <Предполагается углубить отношения с Институтом ядерных исследований Дубны, а также реализовать ряд программ по ядерной физике и инженерным специальностям. "Важно также сотрудничество между педагогическими группами двух стран", - отметил он, подчеркнув, что армянской стороне интересен российский опыт в методологии управления школ с небольшими компактами.

В свою очередь, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева отметила, что она с министром Мкртчяном обсуждала вопрос обмена педагогами между двумя странами для повышения квалификации преподавателей русского языка. По словам министра, более 3,500 студентов учатся в филиалах российских университетов в Армении. "В ходе встречи президенты наших стран также обратили внимание на этот факт. Мы должны сделать все возможное, чтобы число студентов в российских вузах увеличивалось", - заявила Васильева, подчеркнув, что Армения заинтересована в технических и ИТ - специалистах, а в России есть большой опыт подготовки этих специалистов. "Российским университетам следует пересмотреть квоты для армянских студентов и увеличить их число",- отметила она.