Понедельник, 25 Сентября 2017 17:15

АрмИнфо. Компания "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с планово-восстановительными работами и во избежание в дальнейшем аварий 26 сентября с.г. будут обесточены:

в г. Ереван

с 10:00 по 16:00 многоквартирный дом 117/1 участка Канакер и прилегающие общественные абоненты, многоквартирные дома 17, 19, 21, 23, 25, 27, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 ул.Раффи, 70, 82 ул.Микаелян, вабаван Прометей, ул. 2, 3, 4 участка Давидашен, многоквартирные дома 286, 288, 292, 296, 302, 306, 312, 317, 318, 322, 324, 325 проспекта Аршакуняц, 14а ул.Киевян, 51, 53 ул.Н.Думана, 58 ул. Керу и прилегающие общественныеабоненты, 67 ул.Орбели, многоквартирные дома 1, 2, 12, 12а, 14, 14а ул. Киевян, школа номер 83 и прилегающие общественные абоненты,

с 10:30 по 16:00 многоквартирные дома участка Ованисян в Аване 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50, многоквартирные дома 31, 32, 33, 37, 44 уч.Нарекаци, супермаркет <Ереван Сити> и прилегающие общественные абоненты, 1 массив Нор Норка, дом 20 на ул.Нансена и прилегающие общественные абоненты,

с 10:30 по 16:30 частные дома 1-59 ул.Руставели, 1-19 ул.Фрика , 1, 2, 12 ул.Тапарашрджикнери, 1-9 ул.св.Ованнеса и прилегающие общественные абоненты,

с 11:00 по 13:00 многоквартирные дома 31, 31/1 и частные дома 37-45 ул.Ерзнкян, многоквартирные дома 12, 14, 33 ул.Орбели и прилегающие

общественные абоненты, частные дома 59-92 ул.Севкареци Сако и прилегающие общественные абоненты,

с 11:00 по 16:00 частные дома 1-20 1 и 2 ул.Гаджегорцнери, 1-20 3 ул. Гаджегорцнери, частные дома 33-43, 45-104, 54-88, 1-24 2 переулка, 1-43 4 переулка ул.Давида Бека, частные дома -23 переулка Нубарашена, частные дома 1-23 ул.Нубарашен,

в Араратском марзе

с 10?00 по 12?00 села Авшар, Сисаван и Ванашен,

с 10?00 по 13?00 многоквартирные дома 10, 11, 27, 28 1 участка города Масис,

с 10?00 по 14?00 села Таперакан и Суренаван частично,

с 10?30 по 16?00 село Кахцрашен частично,

с 11?00 по 13?00 село Востан, Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван частично, ул. Мравян, Спандарян, Абовян, Ханджян, А.Хачатрян, Налбандян, Нар Носа, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникян частично, дом 21 ул. 23 августа и прилегающие общественные абоненты,

в Вайоц Дзорском марзе

с 10:00 по 16:00 ул.Андраника и Ереванское шоссе города Егегнадзор частично, село Гладзор, Караглух, Агнджадзор, Тататумб, Орс и Салли, села Гетап, Шатин, Артабуйк, Орбатег, Егегис, Вардаовит, Гетик, Гогтаник и Эрмон и прилегающие общественные абоненты,

в Котайкском марзе

с 10:00 по 16:00 села Ариндж и Арамус частично,

в Гегаркуникском марзе

с 11:00 по 14:00 ул.Ереванян, Баграмян, Тер Габриелян, Мравян, Камо, Еритасардутян, Спандарян, Ханджян, Шаумян, Леонид Азгалдян, Ачарян, Мамиконян и Виктор Амбарцумян города Варденис, газозаправочная "Инеса Ирина", сотовая станция компании "Вивасел МТС", прилегающие производственные территории и общественные абоненты.

в Ширакском марзе

с 11:00 по 17:00 общины Камчут, Грашен, Арегнамед территории Амасия, пограничная застава номер 6: