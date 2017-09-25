Понедельник, 25 Сентября 2017 17:14

АрмИнфо.Политическое поле Армении не здорово, на нем отсутствуют правила справедливой конкуренции. Об этом говорится в резолюции 21-ого съезда Социально-демократической партии <Гнчакян>, который в закрытом режиме прошел с 22-ого по 24-ое сентября в Ереване. В резолюции подчеркивается, что тяжелая социально-экономическая ситуация стала причиной массовой эмиграции, которая уже перерастает в угрозу национальной безопасности.

Партия считает, что Армения должна вести ситуативную внешнюю политику, приветствуя ее вступление в Евразийский экономический союз, а также предстоящее подписание договора о глубоком и всеобъемлющем сотрудничестве с Евросоюзом.

Что касается карабахской проблемы, то партия сочла нужным увеличить усилия в направлении поднятия вопроса о признании независимости Арцаха на международных площадках. СДПГ также подчеркнула необходимость возвращения Арцаха за стол переговоров.