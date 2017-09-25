Понедельник, 25 Сентября 2017 16:45

АрмИнфо. 25 сентября в Министерстве культуры Армении было подписано соглашение о сотрудничестве в области кинематографии между Национальным киноцентром Армении и иранским кинофондом <Фараби>.

Как сообщает пресс-служба национального концентра Армении, обе стороны выразили надежду на то, что соглашение станет важным стимулом для развития нового кинопроцесса.

Директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян отметила, что данный документ предоставляет возможности для дальнейшего расширения и углубления уже существующего иранско-армянского долгосрочного культурного сотрудничества. В свою очередь директор кинофонда "Фараби" Алиреза Табеш отметил, что он убежден в том, что данное соглашение откроет новый этап сотрудничества между киностудиями двух стран.

Соглашение о сотрудничестве в области кинематографии имеет широкий спектр партнерских отношений.