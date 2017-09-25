Понедельник, 25 Сентября 2017 16:02

АрмИнфо.Спасатели Министерства чрезвычайных ситуациий Армении участвуют в международных полевых учениях НАТО, проходящих в Боснии и Герцеговине с 24-30 сентября.

Учения под рубрикой "Босния и Герцеговина 2017" были организованы Евроатлантическим координационным центром по реагированию на стихийные бедствия НАТО (EADRCC).

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Армении, в этом году в 18-ых Международных полевых учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий участвуют 30 стран. В состав делегации от МЧС Армении входят 22 спасателя, представляющие Департамент по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий, спасательные службы, Центр медицинской помощи при стихийных бедствиях, Специальный отряд водных спасателей и Региональный спасательный отдел области Ширак.

Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC) ежегодно проводит аналогичные мероприятия. В 2010 году данные учения проходили в Армении. В учениях участвовали 20 стран.