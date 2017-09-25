Понедельник, 25 Сентября 2017 15:55

АрмИнфо.В иранском Исфахане жестоко избит глава Совета городской епархии Армянской Апостольской церкви Варуж Минасян.

Как говорится в заявлении Исфаханской и Тегеранской епархий ААЦ, поступившем в АрмИнфо, Минасян подвергся жестокому избиению со стороны троих неизвестных, чьи лица были скрыты масками. Неизвестные сломали руки и ноги Минасяну, нанесли ножевые ранения. Металлическими прутьями они также поломали его машину. Примечательно, однако, что в машине сидел глава Исфаханской епархии ААЦ Сипан Кечечян, однако преступники его не тронули. Инцидент произошел напротив дома Минасяна.

Доведя свое <дело> до конца, преступники скрылись на серебристой машине марки Peugeot. Минасян в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По факту иранская Полиция ведет следствие. Исфаханская и Тегеранская епархии ААЦ строго осудили сей инцидент, считая это посягательством не только на Минасяна, но и на стабильность Ирана. В заявлении выражается надежда на то, что правоохранительные органы Ирана быстро раскроют данное преступление.

Меж тем, некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что за этим преступлением стоит партия АРФ <Дашнакцутюн> и лично представитель Бюро партии Грант Маркарян.

Отметим, что Варуж Минасян на днях принимал участие в 6-ом форуме Армения-Диаспора в Ереване