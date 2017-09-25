Понедельник, 25 Сентября 2017 15:54

АрмИнфо.25 сентября начался официальный визит в Грузию Председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна. Возглавляемая спикером Парламента делегация, в состав которой вошли также депутаты Национального собрания Армен Ашотян, Армен Рустамян, Вардеван Григорян и Лена Назарян, встретились с председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Как сообщает пресс-служба Национального собрания, в ходе встречи Председатель Парламента Армении, поблагодарив за теплый прием, отметил, что официальный визит в Грузию делегации армянского парламента явится серьезным стимулом для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений двух стран и особенно - межпарламентского сотрудничества.

Баблоян, в частности, подчеркнул, что власти Армении с первых же дней независимости придавали особую важность развитию и расширению сотрудничества с Грузией. Глава парламента в своем слове отметил: "Во взаимоотношениях мы всегда руководствовались твердым принципом - между нами нет неразрешимых проблем". Он выразил надежду, что и впредь эффективное сотрудничество будет продолжено благодаря поискам новых путей укрепления разнообразных контактов, максимальному использованию существующего потенциала. Ара Баблоян предложил грузинскому партнеру активизировать сотрудничество парламентариев двух стран в формате взаимных визитов, совместных обсуждений.

Председатель парламента Грузии, говоря о грузино-армянских связях, в частности заметил, что хотя в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, однако армяно-грузинская дружба насчитывает века истории. Иракли Кобахидзе заверил: позиция всех парламентских сил Грузии едина - отношения с РА должны быть братскими и должны быть предприняты все шаги для их максимального укрепления. Глава грузинского парламента подробно представил армянским коллегам основные направления проводимых в его стране реформ. Стороны обсудили вопросы экономической, социальной, культурной, образовательной и других сфер.

После встречи Председатель парламента Баблоян и члены парламентской делегации посетили Площадь героев, павших за территориальную целостность Грузии.