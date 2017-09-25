Понедельник, 25 Сентября 2017 15:53

АрмИнфо.После освобождения из азербайджанской тюрьмы и возвращения в Израиль блогер Александр Лапшин, изучая материалы своего дела в 11 томах и просматривая переписку азербайджанских спецслужб с зарубежными странами, к которым те обращались с просьбой о помощи в расследовании "преступлений блогера Лапшина", обнаружил, что Баку обратился к помощи 8 стран: Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Грузия, Израиль, Турция, Иран.

Как написал блогер на своей страничке в Facebook, Израиль и Иран вообще не удостоили Азербайджан ответа на сей счет, Россия же ответила, что запрос подан не по форме. Молдова же и Турция ограничились передачей информации лишь о въезде и выезде в эти страны блогера. А вот Беларусь, Украина и даже соседняя с Арменией Грузией предоставили азербайджанским спецслужбам даже больше информации, чем того требовали сами эти службы - информацию о получении гражданства, анкетные данные, въезды-выезды, отзывы соседей (Украина). Грузия передала всю информацию о пересечении грузино-армянской границы, включая данные по десяткам неизвестных людей в то же время пересекавших границу в Армению вместе с блогером, документы о покупке квартиры в Батуми, въезды- выезды, информация о банковском счете в Bank of Georgia. Лапшин также продолжил повествование о днях проведенных в азербайджанской тюрьме. <В Азербайджане мной занимались лучшие следователи этой республики. Они хорошо говорили по-русски, не к месту и не смешно острили цитатами из "Кавказской пленницы" и "Мимино" и всячески убеждали меня в том, что лишь чистосердечное признание в работе на спецслужбы Армении и России облегчит мою участь. Следует подчеркнуть явную ангажированность и враждебность следственных действий в отношении Российской Федерации, столько абсурда и откровенных голословных обвинений в адрес России я даже не ожидал услышать>,- отмечает Лапшин. Далее Лапшин отмечает, что ему сотни раз задавались одни и те же вопросы про сотрудничество с армянскими властями, хотя сами следователи в приватных беседах признавались, что <все это им изрядно надоело>. <Все явно задумывалось как компенсация за ушедший Карабах, типа, пусть мы потеряли Агдам и Шуши, зато поймали блогера-путешественника. А уж попытка меня убить в камере 10 сентября и утром 11 сентября неожиданно помиловать и немедленно бизнес-классом рейса AZAL отправить в Тель-Авив, так это вообще ни в какие рамки не укладывается>,- пишет блогер.

Отметим, что Лапишн был объявлен в международный розыск Азербайджаном за посещение Нагорного Карабаха, в Белоруссии его задержали и отправили в Баку, где блогер был арестован, под давлением международного сообщества президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре помиловал его и отправил в Тель-Авив.