Понедельник, 25 Сентября 2017 15:51

АрмИнфо. В Банке ВТБ (Армения) начинается привлечение срочных вкладов от физических лиц "Выгодный" и "Прогресс" с возможностью ежемесячной выплаты процентов. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, по драмовым депозитам годовая ставка составляет до 8,25%, по долларовым - до 2,4%, по евровым - до 0,95% и по рублевым - до 4,5%.

Согласно источнику, накопленные за месяц проценты зачисляются на счет вкладчика каждый месяц (с периодичностью 30 календарных дней). Вклады могут быть оформлены физическими лицами резидентами и не резидентами РА на максимальный срок 730 дней.

По желанию клиента сумма процентов может зачисляться также на пластиковые карты международных платежных систем MasterCard и Visa, которые Банк предоставляет вкладчикaм в качестве подарка и без ежемесячной комиссии за обслуживание в течение всего периода действия депозита.

Более подробную информацию об условиях вкладов "Выгодный" и "Прогресс" можно узнать в филиальной сети Банка ВТБ (Армения), на сайте www.vtb.am, a также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) по портфелю срочных депозитов входит в TOP-7 - 93.5 млрд драмов или $194.6 млн. В их структуре доминируют средства физических лиц - свыше 93%, против 88% годом ранее. В общих обязательствах Банка доля срочных вкладов повысилась с прошлогодних 44,1% до нынешних 47,4%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице (23), но и во всех областях страны (44), причем по общему числу и региональным филиалам удерживается лидерство.