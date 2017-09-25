Понедельник, 25 Сентября 2017 12:58

АрмИнфо.Во время апрельского пожара на территории Хосровского заповедника сгорело порядка 2200 га территории. Эта цифра уже официально была обнародована на заседании Общественного совета при министре охраны природы Армении.

Как сообщил начальник природоохранной зоны и управления дендропарком Агентства по управлению биоресурсами Министерства охраны природы РА Арам Агасян, пламя, часто вызываемое ветром, не повредило корневую систему растений, и многие случаи естественного выздоровления травы и деревьев были зарегистрированы уже через 20 дней после пожара.

Министр охраны природы Арцвик Минасян представил шаги, предпринятые полномочными органами во время катастрофы, и сделанные выводы, отметив, что одним из основных недостатков при тушении пожара было отсутствие связи на территории заповедника, о чем сообщалось в ходе обсуждений, состоявшихся на встрече с президентом и премьер-министром Армении. Президент РА поручил обсудить данный вопрос с армянскими операторами связи и решить эту проблему. Минасян сообщил, что на данное поручение отреагировал оператор сотовой связи Вива Селл-МТС.

Министр также подчеркнул необходимость приобретения современной противопожарной техники, в этом направлении уповая на содействие стран-партнеров и организаций- доноров.