Понедельник, 25 Сентября 2017 12:57

АрмИнфо.После празднования 26-й годовщины независимости Армении 23 сентября режиссер фильма <Обещание> Терри Джордж и со- продюсер Эрик Исраелян посетили Мемориальный комплекс Геноцида армян "Цецернакаберд".

Джордж, который изобразил все ужасы геноцида в своих исторических драмах <Отель Руанда> и <Обещание>, в частности, заявил:. <Этот визит подытоживает все, над чем я работал в течение последних четырех лет, и делает центром внимания то, что на самом деле может означать кино и власть кино - попытаться увековечить память человеческих жертв и служить напоминанием того ужасного преступления, которое было совершено". Джордж и Исраелян, возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память жертв геноцида армян. Они посадили дерево на Аллее памяти, чтобы почтить память легендарного Кирка Керкоряна, который сделал все возможное, чтобы вывести <Обещание> на большие экраны, а также посетили музей геноцида.

В пятницу Джордж и Исраелян встретились с журналистами, после чего присутствовали на премьере музыкальной постановки <Наше обещание>, вдохновленной фильмом <Обещание> и основанной на ее оригинальной музыке, которая состоялась в Оперном театре в Ереване. Также, на нем присутствовали Президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Карен Карапетян, Его Святейшество Гарегин II, Католикос всех армян, Его Святейшество Арам I, Католикос Великого Дома Киликийского, президент AGBU Бердж Сетракян вместе с иностранными послами и высокопоставленными лицами.

<Армяне по всему миру наблюдали, как впервые значимая страница их прошлого разворачивается на экране в голливудской продукции, предназначенной для широкого показа. Трудно выразить нашу общую благодарность за вклад покойного Кирка Керкоряна и тех, кто беспрестанно работал, создавая эту историю>, - сказал президент AGBU Бердж Сетракян.