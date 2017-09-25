Понедельник, 25 Сентября 2017 12:56

АрмИнфо.Подчинение правилам <базовых принципов> - не прихоть и не каприз, а признание Ереваном сложившихся реалий. Сложных и противоречивых, отменить которые по воле толпы или в силу фантазий иных <геополитических конструкторов> невозможно. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

18 сентября глава МИД Армении Эдвард Налбандян на форуме Армения-Диаспора в качестве возможных территориальных уступок обозначил территории, "при передаче которых не возникнет угроза безопасности Арцаха и не будет поставлена под опасность окончательное урегулирование конфликта". На следующий день его зам Шаварш Кочарян выразил недоумение в связи с возникшими слухами и предположениями о <сдаче земель>, дав краткую справку о ходе переговорного процесса и содержании обновленных Мадридских принципов.

"Вопрос о причинах отсутствия попыток Еревана обнулить <базовые принципы>, что многими армянскими журналистами, блоггерами, гражданскими активистами, особенно после апреля 2016-го, воспринимается, как обоснованное решение, на поверхности. Однако, политика - искусство возможного. И в отличие от Абхазии, Южной Осетии или Донбасса Армения и Азербайджан не могут использовать свой конфликт, как <посредническую конфронтацию> России и Запада", - отметил он.

В этом свете, стремление <обнулить> нынешний переговорный процесс представляется Маркедонову вызовом не только Москве, но и Вашингтону и Парижу. По его оценкам, не факт, что такое решение понравится Грузии и Ирану. Турция же в таком случае только ужесточит свою и без того жесткую позицию в отношении Армении. Идею, связывающую успешное для армянских сторон решение карабахского конфликта с выходом Армении из ЕАЭС и переориентация с России на Запад, аналитик оценивает как опасную иллюзию. По его оценкам, несмотря на периодическую критику Баку и Анкары, ЕС и США видят Азербайджан в качестве важного энергетического партнера, а Турцию, как союзника по НАТО. И планов по выталкиванию Турции из НАТО нет. Азербайджан же рассматривается, как альтернатива <энергетическому империализму> России. "В этом свете, ценой вопроса в процессе потенциальной геополитической переориентации Армении вполне может стать и <принуждение> Еревана к уступкам по Карабаху. И отнюдь не в формате нынешних налбандяновских паллиативов", - заключил Маркедонов.