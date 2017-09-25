Понедельник, 25 Сентября 2017 12:55

АрмИнфо.25 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал ряд указов по формированию состава нового правительства страны.

Указом президента, Араик Арутюнян назначен госминистром, Карине Атаян

- министром здравоохранения, Арарат Даниелян - министром юстиции, Масис Маилян - министром иностранных дел, Самвел Аванесян - министром труда, социальных вопросов и миграции, Вазген Микаелян - министром экологии и природных ресурсов, Жирайр Мирзоян - министром сельского хозяйства, Левон Григорян - министром экономики и производственных инфраструктур, Нарине Агабалян - министром образования, науки и спорта, Сергей Шахвердян - министром культуры, по вопросам молодежи и туризма, Левон Мнацаканян - министром обороны, Карен Шахраманян - министром градостроительства, Григорий Мартиросян - министр финансов.

В тот же день Президент подписал указы, согласно которым заместитель руководителя аппарата Президента Араик Лазарян назначен начальником управления по делам правительства - первым заместителем руководителя аппарата Президента. Заместитель министра юстиции Карен Даниелян назначен заместителем руководителя аппарата Президента - начальником государственно-правового управления.