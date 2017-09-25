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 Понедельник, 25 Сентября 2017 12:55
Татевик Шагунян

Бако Саакян сформировал новое правительство Арцаха

Бако Саакян сформировал новое правительство Арцаха

АрмИнфо.25 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал ряд указов по формированию состава нового правительства страны.

Указом президента, Араик Арутюнян назначен госминистром, Карине Атаян

- министром здравоохранения, Арарат Даниелян - министром юстиции, Масис Маилян - министром иностранных дел, Самвел Аванесян - министром труда, социальных вопросов и миграции, Вазген Микаелян - министром экологии и природных ресурсов, Жирайр Мирзоян - министром сельского хозяйства, Левон Григорян - министром экономики и производственных инфраструктур, Нарине Агабалян - министром образования, науки и спорта, Сергей Шахвердян - министром культуры, по вопросам молодежи и туризма, Левон Мнацаканян - министром обороны, Карен Шахраманян - министром градостроительства, Григорий Мартиросян - министр финансов.

В тот же день Президент подписал указы, согласно которым заместитель руководителя аппарата Президента Араик Лазарян назначен начальником управления по делам правительства - первым заместителем руководителя аппарата Президента.  Заместитель министра юстиции Карен Даниелян назначен заместителем руководителя аппарата Президента - начальником государственно-правового управления.

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