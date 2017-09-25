Понедельник, 25 Сентября 2017 10:39

АрмИнфо.Несколько сот человек – специально приглашенных гостей посольства Германии в Армении - накануне вечером получили возможность в здании диппредставительства в прямом режиме следить за происходящими в ФРГ выборами в Бундестаг и получать комментарии о происходящем от первого лица посольства – Посла ФРГ в Армении Бернхарда Матиаса Кислера.

Приглашенным вначале предложили «сыграть на опережение» - поделиться на специально подготовленных бланках своим прогнозом о предстоящих итогах выборов. Несмотря на то, что официальные прогнозы несколько отличались от итоговых предварительных результатов, однако трое гостей – молодых людей – в своих догадках оказались довольно близки к результатам и получили в конце вечера из рук Посла символические подарки.

То, что "Христианско-демократический союз" Ангелы Меркель будет лидировать на выборах в немецкий парламент, пожалуй, никто не сомневался, но 33% голосов оказались худшим результом для партии с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получила чуть больше 20%, но здесь же заявила, что не будет участвовать в коалиции и намерена уйти в оппозицию. Но сенсационными стали набранные 13% голосов ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает за ужесточение миграционной политики и отказ от евро. Всего в Бундестаг прошли шесть партий, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП), "Левые" и "Зеленые". По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии.