Воскресенье, 24 Сентября 2017 17:38

АрмИнфо.Почетный вице-президент Олимпийского Совета Азии (ОСА) Вей Джижонг рассказал об особенностях V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам «Ашхабад -2017».

«Во-первых, я участвовал в десяти Олимпийских играх и девяти Азиадах и могу с уверенностью сказать, что впервые игры проводятся под успешным руководством главы государства, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Мне особенно приятно констатировать, что он не только любит спорт, но и прекрасно осведомлен о спорте и обладает прекрасными знаниями управления в этой сфере, непосредственно участвовал в процессах по организации этого мероприятия, вносил предложения и корректировки. Во-вторых, все проблемы, которые по тем или причинам возникли, были устранены. Сегодня на утренней летучке было констатировано, что проблем, которых невозможно было бы решить, не существует, все возникшие вопросы получили логическое решение, и все удовлетворены деятельностью в рамках игр. В-третьих, эти игры уникальны в своем роде, все здания в комплексе центрально расположены, в пошаговой доступности, а для удобства курсирует монреаль и автобусы. Данный проект -высоко организованное мероприятие», - сказал Вей Джижонг 24 сентября на полях игр в Ашхабаде .

В свою очередь директор организационного комитета Джен Томлин отметила, что в Азиаде задействовано более 8000 волонтеров , 31% из которых женщины. «Здесь работало более 400 международных специалистов из разных сфер, они делились своими знаниями и навыками, мы надеемся, что эти знания будут переняты и в будущем туркменский народ воспользуется ими. Наши волонтеры, как мы их называем, «первые звездочки», проделали огромную работу. На сегодняшний день они сдали 120 тыс. смен и блестяще выполняют возложенную на них миссию», - сказала она, выразив благодарность президенту Туркменистана и всему туркменскому народу за радушный прием и гостеприимство. При этом она также выразила надежду, что тот опыт, который Туркменистан получит от этих игр, будет применен на благо народа и в будущем.

Меж тем, глава Национального комитета Туркменистана Азат Мурадов заметил, что туркменские спортсмены достойно и успешно выступают на этих играх. «Мы достигли поставленных целей, завтра все эти спортсмены станут героями и гордостью туркменского народа. Мы достигли того, к чему стремились. Данные игры будут служить примером для наших граждан и будут хорошим стимулом с точки зрения развития спорта в стране. Мы всего этого смогли достичь благодаря нашему президенту»,- заключил Мурадов.

Отметим , что 17 сентября в столице Туркменистана стартовали V Азиатские игры , которые продлятся до 27 сентября. Азиада–2017 проводится в Олимпийском городке, площадью в 157 га и включающего в себя более 30 уникальных объектов. Для удобства перемещения по огромной территории комплекса функционирует монорельсовая дорога, которая связывает спортивный городок, рассчитанный на 12 тысяч «жителей», с другими его объектами. В рамках программы Азиады-2017 пройдут соревнования по таким видам спорта как шахматы, футзал, теннис, муай таю (тайский бокс), самбо, кураш, джиу-джитс, боулинг, велогонки на треке, плавание в 50-метровом бассейне, легкая и тяжелая атлетика, баскетбол, таэквандо (WTF), спортивные танцы, кикбоксинг, борьба на поясах, спортивная борьба (греко-римская и вольная), бильярд, конкур и национальный туркменская борьба гореш. Впервые в играх участвуют страны Океании , а также команда беженцев. Всего в играх участвует 64 страны, в их числе, Австралия, Американское Самоа, Бангладеш, Бахрейн, Вануату, Восточный Тимор, Вьетнам, Гонконг, Гуам, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Афганистан, Иран, Йемен, Камбоджа, Кирибати, Китай, Корея, Лаос, Ливан, Тонга, Тувалу, Сирия, Япония.

Первые подобные Игры состоялись в 2005 году в Бангкоке (Таиланд), вторые – в 2007 году в Макао, третьи – в 2009 году во Вьетнаме. Начиная с IV Азиатских игр в закрытых помещениях, они стали проводиться раз в четыре года и с добавлением в программу соревнований по боевым искусствам. Четвёртая Азиада состоялась в 2013 году в корейском городе Инчхон. Решение о проведении в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам было принято в 2010 году в столице Кувейта, где находится штаб-квартира Олимпийского совета Азии (ОСА), объединяющего в своих рядах 45 государств. Следующая Азиада пройдет в 2020 году в Японии. -0-