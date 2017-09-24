Воскресенье, 24 Сентября 2017 17:38

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам состоявшейся накануне встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, распространили совместное заявление. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов -Россия, Стефан Висконти -Франция и Эндрю Шеффер -США) на полях Генассамблеи ООН в Нью Йорке 22-23 сентября провели отдельные, а затем совместную встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым. На встречах присутствовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Основная цель прошедших консультаций - обсудить текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта, изучить пути активизации переговорного процесса и подготовиться к предстоящему саммиту на уровне президентов Армении и Азербайджана», - говорится в тексте заявления.

Вместе с тем подчеркивается, что сопредседатели ожидают, что предстоящая встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по ключевым вопросам урегулирования конфликта. Отмечается, что министры иностранных дел двух стран выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в подготовке успешного саммита на высшем уровне в ближайшем будущем.

В тоже время подчеркивается, что сопредседатели также встретились с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом чтобы обсудить ситуацию на местах, а также последние развития в мирном переговорном процессе, и проинформировать их о подготовке к встрече на высшем уровне. В заявлении также отмечается, сопредседатели намерены в начале октября посетить регион.