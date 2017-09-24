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 Воскресенье, 24 Сентября 2017 09:02
Марианна Мкртчян

В Нью Йорке состоялась встреча Налбандян-Мамедъяров

В Нью Йорке состоялась встреча Налбандян-Мамедъяров

АрмИнфо. В Нью Йорке 23 сентября состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

Как сообщили АрмИнфо в пресс службе МИД Армении, на встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Стороны обсудили вопросы организации встречи на уровне президентов Армении и Азербайджана. Была достигнута договоренность , что сопредседатели МГ ОБСЕ в октябре посетят регион.

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