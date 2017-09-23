Суббота, 23 Сентября 2017 17:32

АрмИнфо.Четвертый долларовый транш Банка Анелик в объеме $5 млн прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia и вошел в основной список (Abond). Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, данный выпуск Банка Ангелик допущен к заключению адресных торговых и репо- сделок. Облигации этого выпуска (ISIN - AMANLBB24ER8) будут котироваться под биржевым кодом ANLBB4.

Согласно источнику, срок обращения облигаций этого выпуска установлен в 2 года, доходность по купону - 5,75%, периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. В рамках этого транша выпущено 50 тыс именных купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100.

Теперь с учетом этого выпуска на бирже NasdaqOMX Armenia котируется четыре транша купонных облигаций Банка Анелик - три долларовых по $5 млн и драмовый в объеме 1 млрд драмов. Первый транш облигаций (долларовый) впервые в своей истории Банк Анелик выпустил в декабре 2016 года, с годовой доходностью - 6,5% и сроком обращения - 2 года. Листинг на бирже первый выпуск прошел 20 января 2017 года и котируется в основном списке Abond. Второй выпуск - долларовый, выпущенный 20 февраля 2017г, стал котироваться на бирже с 13 июня с.г. Третий выпуск - драмовый, выпущенный 15 марта с.г. с завершением первичного размещения 12 апреля, стал котироваться на бирже с 27 апреля 2017г. Четвертый выпуск - долларовый, выпущенный 29 июня с.г. с завершением первичного размещения 11 сентября, стал котироваться на бирже с 23 сентября 2017г.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).