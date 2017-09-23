Суббота, 23 Сентября 2017 14:38

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке накануне встретился с главой МИД Сирии Валидом аль-Муаллемом. Эдвард Налбандян выразил готовность Армении по возможности содействовать сирийскому народу - продолжить посылать гуманитарную помощь.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского МИД, Эдвард Налбандян отметил, что Армения пристально следит за развитием событий в Сирии и регионе. Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на скорейшее мирное разрешение кризиса.

Министр ИД Сирии представил шаги, предпринимаемые сирийским правительством в направлении урегулирования сложившейся в стране ситуации, а также борьбу с террористическими группировками.

Напомним, что сирийский кризис - гражданская война в Сирии началась весной 2011 года.