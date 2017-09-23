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 Суббота, 23 Сентября 2017 14:00
Наира Бадалян

Глава МИД Армении с генеральным секретарем ЛАГ обсудили события на Ближнем Востоке

Глава МИД Армении с генеральным секретарем ЛАГ обсудили события на Ближнем Востоке

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке накануне встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики, на встрече стороны детально обсудили сотрудничество между Арменией и арабскими государствами.

Собеседники также обменялись мнениями вокруг событий на Ближнем Востоке, усилий по урегулированию сирийского кризиса, борьбы международного сообщества против терроризма. -

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