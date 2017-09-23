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 Суббота, 23 Сентября 2017 13:57
Наира Бадалян

Эдвард Налбандян представил главе МКГ грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВС Азербайджана

Эдвард Налбандян представил главе МКГ грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВС Азербайджана

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 22 сентября провел встречу с президентом Международной кризисной группы Жан-Мари Гуэнно.

Как сообщает пресс-служба армянского МИД, глава МКГ представила министру деятельность организации и проводимые исследования.

Эдвард Налбандян, отметив важность деятельности МКГ, подчеркнул, что подготавливаемые группой доклады должны быть основаны на информации из достоверных источников, объективном анализе, с учетом мнений всех сторон конфликта, вносить вклад в переговорный процесс, направленный на исключительно мирное урегулирование.

По просьбе главы МКГ, глава внешнеполитического ведомства Армении подробно представил усилия РА и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВС Азербайджана в ходе развязанном им широкомасштабной агрессии в отношении Арцаха в апреле 2016 года.

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