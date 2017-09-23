Суббота, 23 Сентября 2017 13:57

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 22 сентября провел встречу с президентом Международной кризисной группы Жан-Мари Гуэнно.

Как сообщает пресс-служба армянского МИД, глава МКГ представила министру деятельность организации и проводимые исследования.

Эдвард Налбандян, отметив важность деятельности МКГ, подчеркнул, что подготавливаемые группой доклады должны быть основаны на информации из достоверных источников, объективном анализе, с учетом мнений всех сторон конфликта, вносить вклад в переговорный процесс, направленный на исключительно мирное урегулирование.

По просьбе главы МКГ, глава внешнеполитического ведомства Армении подробно представил усилия РА и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВС Азербайджана в ходе развязанном им широкомасштабной агрессии в отношении Арцаха в апреле 2016 года.