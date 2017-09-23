Суббота, 23 Сентября 2017 13:55

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 22 сентября в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), послом Томасом Гремингером.

Как сообщает пресс-служба армянского МИД, Эдвард Налбандян в ходе встречи отметил, что, несмотря на прекращения деятельности Офиса ОБСЕ в Ереване в результате применения вето со стороны Баку, Армения готова продолжить реализацию программ организации в республике.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, относительно сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также пути решения стоящих перед организацией задач.

Эдвард Налбандян и Томас Гремингер обменялись мнениями о поиске путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что Ереванский офис ОБСЕ полностью прекратил свою деятельность в Ереване 31 августа текущего года. Это был последний полностью функционирующий офис организации в регионе. Причиной закрытия офиса послужило вето, наложенное Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии офиса ОБСЕ в Ереване. Как известно, ОБСЕ, согласно своему уставу, приминает решения на консенсусной основе, и, несмотря на то, что все страны-члены выступили за продолжение миссии ереванского офиса, который является единственным в регионе, вето Азербайджана приведет к закрытию офиса организации в Армении. Отметим, что председательство Австрии в ОБСЕ также приложило усилия в направлении продолжения миссии организации в Ереване, однако это не повлияло на решение Баку.