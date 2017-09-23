Суббота, 23 Сентября 2017 13:52

АрмИнфо. В Малом зале Государственного Кремлёвского Дворца 1 октября пройдет IV Московский Международный фестиваль дудука. Как сообщает Конгресс армянской молодежи России, это одно из самых масштабных музыкальных событий года, которое объединит лучших дудукистов мира на одной сцене.

Участники фестиваля: заслуженный артист Армении Георгий Минасов и его легендарный ансамбль "Дудукнер", Виталий Погосян, Рафаэль Мкртчян, Гегам Оганян, Хосров Манукян, Георгий Минасян, Артак Асатрян, Татул Амбарцумян, Карине Дрноян и другие.

Заслуженный артист России Валерий Сёмин представит необыкновенный синтез русского и армянского фольклора, олицетворяя тем самым дружбу России и Армении. В этот вечер дудук со своим армянским колоритом и темпераментом объединит вокруг себя лучших музыкантов - слушателей порадует жанровое и стилевое многообразие от классики до джаза и фолка в сопровождении Государственного академического Русского концертного оркестра "Боян" (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист СССР Анатолий Полетаев), дирижёр - заслуженный артист России Николай Степанов.

Специальные гости фестиваля: Ярослав Сумишевский, организатор проекта "Народный махор" победителя премии Рунета-2016, группа "Акапелла Экспресс" и другие. Ведущий ежегодного фестиваля дудука Рубен Мхитарян, главный режиссер-постановщик Гамлет Галечян, а также режиссер государственного Кремлёвского дворца Галина Симонович.