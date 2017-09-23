Суббота, 23 Сентября 2017 13:46

АрмИнфо.Накануне 22 спасателя МЧС Армении отбыли в Боснию и Герцеговину, где примут участие в учениях НАТО <Босния и Герцеговина 2017>, организованных Евроатлантическим координационным центром по реагированию на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC).

Как сообщили в пресс-службе МЧС Армении, В 18-х международных полевых учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы принимают участие 30 стран.

В состав армянской делегации вошли представители управлений спасательных сил, а также защиты населения и организации работ по ликвидации последствий катастроф Спасательной службы, водные спасатели Гегаркуникской области, пожарные из Ширака, а также сотрудники Центра медицины катастроф Согласно плану учений, будут отработаны действия при наводнениях, оползнях и землетрясениях.

Согласно сценарию учений, будут отработаны действия при наводнениях, оползнях и землетрясениях. Международные учения направлены на обмен опытом.

В 2010 году учения EADRCC были проведены в Армении с участием представителей 20 стран.