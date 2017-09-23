Суббота, 23 Сентября 2017 13:44

АрмИнфо.По приглашению Секретариата Конвенции ООН против опустынивания с 11-13 сентября 2017 года первый заместитель министра охраны природы Эрик Григорян, заместитель начальника управления биоресурсами Ашот Варданян и представитель "Офиса реализации природоохранных программ" Самвел Балоян приняли участие в совещании 13-ой сессии Конференции государств-участников Конвенции, состоявшейся в городе Ордосе, Китайской Народной Республики.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, во время встречи состоялись круглые столы с участием министров, высокопоставленных чиновников и интерактивных диалогов. В ходе сессии члены Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием обсудили нейтральную деградацию земель, ее целевые показатели и деятельность, а также ряд мер, направленных на установление нейтральной деградации земель. Были также затронуты механизмы быстрого реагирования на предотвращение засухи, песка и пыли.

Первый заместитель министра охраны природы Армении встретился с министром охраны природы Эстонии - страны председательствующей в ЕС и обсудил возможность использования опыта Эстонии по внедрению онлайн-системы лицензий и разрешений, направленных на защиту окружающей среды.

Григорян также провел ряд встреч с официальными лицами из разных стран, чтобы договориться о предстоящих проектах и сотрудничестве. В частности он встретился с послом Канады по вопросам изменения климата, с представителями лесной государственной администрации Китая с целью обсудить реализацию пилотной программы по деградации земель в Армении, с региональным экологическим представителем Глобального экологического фонда и др.

По завершении встречи первый заместитель министра охраны природы Армении совместно с Региональным координатором Конвенции ООН против опустынивания подвели итоги реализации грантовых программ в $100 тыс в Армении.