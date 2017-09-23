Суббота, 23 Сентября 2017 13:37

АрмИнфо. Член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, депутат Рафаель Джабраилов считает возможным, что "какой-нибудь азербайджанец" может разбить бутылку о головы прибывших в Баку армянских депутатов.

Как передает haqqin.az, со ссылкой нa Qafqazinfo, азербайджанский депутат видит злой умысел в том, что "армянские депутаты фотографируются в Баку с наполненными бокалами в руках, распространяя это фото в сети". По словам избранника народа, такими фотографиями армянские депутаты нарочито провоцируют азербайджанцев, чтобы кто-то не выдержал и набросился бы на армян с кулаками.

"Фото с бокалами армянские депутаты сделали в своем номере в отеле. Если бы они сидели в ресторане и вели себя неподобающе, какой-нибудь азербайджанец непременно бы разбил бутылку со спиртным об их головы. Честно говоря, если бы так случилось, для меня бы это стало просто маслом по сердцу. Хотя, рассуждая хладнокровно, я и понимаю, что это

- не метод", - признался депутат Рафаель Джабраилов.

22 сентября в Баку прошла конференции Парламентской ассамблеи Евронест, а которой приняла участие и делегация из Армении во главе с председателем постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Арменом Ашотяном. Как заявил Ашотян, выступая на осенней сессии Парламентской ассамблеи, от конфликтов страдают все его стороны, а посему, их необходимо рассматривать и обсуждать, исходя из принципов гуманизма и прав человека, вне зависимости от политических, этнических и религиозных различий. В этом контексте он призвал азербайджанский истеблишмент не сеять в молодом поколении армянофобию и ксенофобию, что будет иметь негативные последствия на всем регионе. Накануне же вечером, в день празднования независимости Армении, на странице комиссии в социальной сети Facebook, армянские парламентарии опубликовали фотографию и написали: "Этот праздничный день мы провели в дороге. Наконец, прибыли в Баку. Сердечно поздравляем всех нас с Днем независимости. Мы сильны вместе. Да здравствуют Республика Армения и армянский народ!".