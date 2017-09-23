Суббота, 23 Сентября 2017 11:50

АрмИнфо. 22 сентября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно- Карабахской Республики) Карен Мирзоян принял представителей интеллигенции из Турции, прибывших в Степанакерт с ознакомительным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

Согласно источнику, в ходе встречи Карен Мирзоян представил историю и причины возникновения азербайджано- карабахского конфликта, а также усилия, прилагаемые властями Арцаха для достижения прогресса в процессе мирного урегулирования. Он отметил, что в основе национально-освободительного движения Арцаха было заложено стремление народа Арцаха реализовать основные права и свободы человека.

Была подчеркнута важность урегулирования конфликта мирным и демократическим путем.

На встрече присутствовал также член-учредитель Национального совета международной организации <Национальный съезд западных армян>, бывший депутат Национального Собрания Республики Армения Арагац Ахоян.