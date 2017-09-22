Пятница, 22 Сентября 2017 20:00

АрмИнфо.22 сентября вице-спикер Национального Собрания, руководитель парламентской группы дружбы Армения - Чехия Эдуард Шармазанов встретился с делегацией чешского парламента во главе с Робином Бёнишем. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в РА Петр Микиска.

Шармазанов, приветствуя гостей, поздравил Бёниша с получением высокой награды Президента РА - медали "Мхитара Гоша" и подчеркнул, что велик его личный вклад в развитие межпарламентских отношений и в принятие Палатой депутатов парламента Чехии 25 апреля 2017 г. резолюции по признанию Геноцид армян.

"Ваша инициатива явилась инициативой смелого, верного идеологическим и демократическим ценностям человека, что по достоинству было оценено нашей страной, властями и народом", - заявил вице-спикер Национального собрания.

Коснувшись стабильного развития отношений двух стран, Эдуард Шармазанов заметил, что это хороший пример того, как, будучи в составе ЕАЭС, Армения может иметь развивающиеся отношения со странами-членами ЕС. В этом контексте вице-спикер выразил готовность и впредь содействовать еще большему развитию и углублению армяно-чешских межпарламентских отношений.

Шармазанов затронул армяно-турецкие отношения и урегулирование Нагорно- карабахской проблемы. "Наш мессидж цивилизованному миру ясен: в армяно-турецких отношениях для нас неприемлемы предусловия Турции, ее прихоти в футбольной дипломатии. В лице Эрдогана мы видим непонятную и отступающую от демократии администрацию", - отметил Шармазанов и добавил, что Азербайджан продолжает идеологическую линию Турции.

Что касается карабахской проблемы, то, по словам вице-спикера НС, выступление президента Азербайджана на Генассамблее ООН показало, что АР, открыто пропагандирующая армянофобию страна, вся идеология которой опирается на расизм и армяноненавистничество.

Вице-спикер Национального собрания Армении подтвердил, что РА привержена демократическим ценностям и неуклонно движется по пути развития демократии. Робин Бёниш поздравил армянский народ с 26-й годовщиной Независимости РА. "Уже 10 лет я посещаю Армению и очень полюбил вашу страну. Вчера я заметил, какие перемены произошли за последний год, как развилась ваша страна", - отметил руководитель группы дружбы Чехия - Армения.

Говоря о Нагорно-карабахской проблеме, он отметил: "За последние годы позиция армянской стороны в процессе урегулирования Арцахского конфликта стала в Чехии более приемлемой".

После встречи с вице-спикером члены чешской делегации посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и почтили память жертв Геноцида армян.